«Балтика» арендовала игрока ЦСКА
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Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».
Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».
25-летний Бистрович будет играть в «Балтике» до конца сезона-2023/24. Соглашение подразумевает возможность выкупа футболиста по истечении срока аренды.
Отмечается, что в Бистровиче был заинтересован главный тренер клуба из Калининграда Сергей Игнашевич.
Переход в «Балтику» стал пятой арендой Бистровича c тех пор, как в 2018 году он перешел в ЦСКА.
Хорват ранее выступал за «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну» (Ситтард).