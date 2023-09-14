«Балтика» арендовала игрока ЦСКА

25-летний Бистрович будет играть в «Балтике» до конца сезона-2023/24. Соглашение подразумевает возможность выкупа футболиста по истечении срока аренды.

Отмечается, что в Бистровиче был заинтересован главный тренер клуба из Калининграда Сергей Игнашевич.

Переход в «Балтику» стал пятой арендой Бистровича c тех пор, как в 2018 году он перешел в ЦСКА.