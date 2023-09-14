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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Балтика» арендовала игрока ЦСКА

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

25-летний Бистрович будет играть в «Балтике» до конца сезона-2023/24. Соглашение подразумевает возможность выкупа футболиста по истечении срока аренды.

Отмечается, что в Бистровиче был заинтересован главный тренер клуба из Калининграда Сергей Игнашевич.

Переход в «Балтику» стал пятой арендой Бистровича c тех пор, как в 2018 году он перешел в ЦСКА.

Хорват ранее выступал за «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну» (Ситтард).

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«Балтика» арендовала игрока ЦСКА
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