Юрана выписали из больницы после экстренной операции

Кондратов отметил, что окончательного решения по присутствию тренера на игре с «Динамо» еще не принято. «Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября.

«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с “Динамо”, — приводит слова Кондратова “Спорт-Экспресс”.