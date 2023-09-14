Юрана выписали из больницы после экстренной операции
Главного тренера футбольного клуба «Пари НН» Сергея Юрана выписали из больницы после экстренной операции, сообщает Председатель совета директоров Дмитрий Кондратов.
Главного тренера футбольного клуба «Пари НН» Сергея Юрана выписали из больницы после экстренной операции, сообщает Председатель совета директоров Дмитрий Кондратов.
Кондратов отметил, что окончательного решения по присутствию тренера на игре с «Динамо» еще не принято. «Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября.
«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с “Динамо”, — приводит слова Кондратова “Спорт-Экспресс”.
Напомним, 8 сентября генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Юран перенес экстренную операцию. При этом он не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем тренера.
Юран возглавил нижегородский клуб в апреле 2022 года. После семи туров текущего сезона РПЛ команда занимает 10-е место, в ее активе 10 очков.