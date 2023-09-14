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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин допустил, что до конца года покинет «Ростов» и сборную России

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что не исключает возможный уход из клуба и национальной команды через несколько месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

«Были ли возможность уйти в сборную Армении? Да, но есть Россия и “Ростов”. Я отказался. Интерес с Ближнего Востока был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из “Ростова”.

Честно говорю. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем‑поездим, я побуду без семьи еще три недели и скажу: “Все, не хочу”. Плюну на все — и все. Может такое случиться. Сложно представить, что я буду работать в России, а семья будет жить в Эстонии. Поэтому, возможно, что через три месяца скажу: “До свидания”, — сказал Карпин.

Карпин возглавил «Ростов» в конце 2017 года. В июле 2021 года он покинул команду и возглавил сборную России. С марта 2022 года он совмещает работу в клубе и сборной.

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Карпин допустил, что до конца года покинет «Ростов» и сборную России
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