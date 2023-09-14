Карпин допустил, что до конца года покинет «Ростов» и сборную России

«Были ли возможность уйти в сборную Армении? Да, но есть Россия и “Ростов”. Я отказался. Интерес с Ближнего Востока был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из “Ростова”.



Честно говорю. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем‑поездим, я побуду без семьи еще три недели и скажу: “Все, не хочу”. Плюну на все — и все. Может такое случиться. Сложно представить, что я буду работать в России, а семья будет жить в Эстонии. Поэтому, возможно, что через три месяца скажу: “До свидания”, — сказал Карпин.