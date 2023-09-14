«Рубин» объявил о подписании игрока молодежной сборной Сербии

«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с “Рубином” сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и “Чукарички”. Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.