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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» объявил о подписании игрока молодежной сборной Сербии

20-летний Урош Дрезгич продолжит карьеру в Казани.

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Источник: ФК Рубин

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с “Рубином” сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и “Чукарички”. Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.

В активе футболиста 6 матчей за молодежную сборную Сербии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 млн евро.

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