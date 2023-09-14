«Рубин» объявил о подписании игрока молодежной сборной Сербии
20-летний Урош Дрезгич продолжит карьеру в Казани.
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20-летний Урош Дрезгич продолжит карьеру в Казани.
Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с “Рубином” сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и “Чукарички”. Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.
В активе футболиста 6 матчей за молодежную сборную Сербии.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 млн евро.