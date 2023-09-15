Стали известны траты клубов РПЛ в летнее трансферное окно

Летнее трансферное окно в РПЛ было открыто с 26 июня по 14 сентября. За это время клубы в общей сложности подписали 234 футболиста. РПЛ покинули суммарно 227 игроков.

Всего команды РПЛ потратили на трансферы 107,3 млн евро. Больше всех на приобретение новых игроков потратили «Зенит» (25,1 млн евро), «Спартак» (24 млн евро) и «Динамо» (20,4 млн евро). Самым дорогим трансфером стал переход Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 млн евро.

На продаже игроков клубы РПЛ суммарно заработали 124 млн. евро. Лидерами по продажам стали «Зенит» (60,2 млн евро), «Динамо» (28 млн евро) и ЦСКА (14 млн евро). Самой дорогой продажей стал переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Лучший баланс трансферов на вход у «Зенита» (+35,12 млн евро), худший — у «Спартака» (-19,5 млн евро).