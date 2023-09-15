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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны траты клубов РПЛ в летнее трансферное окно

Портал Transfermarkt подвел итоги летнего трансферного окна в Российской Премьер-лиге (РПЛ), которое закрылось минувшей ночью.

Зенит
Динамо
Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Летнее трансферное окно в РПЛ было открыто с 26 июня по 14 сентября. За это время клубы в общей сложности подписали 234 футболиста. РПЛ покинули суммарно 227 игроков.

Всего команды РПЛ потратили на трансферы 107,3 млн евро. Больше всех на приобретение новых игроков потратили «Зенит» (25,1 млн евро), «Спартак» (24 млн евро) и «Динамо» (20,4 млн евро). Самым дорогим трансфером стал переход Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 млн евро.

На продаже игроков клубы РПЛ суммарно заработали 124 млн. евро. Лидерами по продажам стали «Зенит» (60,2 млн евро), «Динамо» (28 млн евро) и ЦСКА (14 млн евро). Самой дорогой продажей стал переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Источник: Transfermarkt

Лучший баланс трансферов на вход у «Зенита» (+35,12 млн евро), худший — у «Спартака» (-19,5 млн евро).

Суммарно по сумме приобретений РПЛ заняла 14-е место в мире, по сумме продаж — 12-е.

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 Стали известны траты клубов РПЛ в летнее трансферное окно
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