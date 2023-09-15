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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль — о России: это не Европа, но я человек без территориальных границ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем решении переехать в Россию.

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Источник: РИА "Новости"

«Что я делал, когда поступило предложение от “Спартака”? Я был дома у родителей в Севилье. А первое, что вспомнил, — победу “Спартака” над “Севильей” в Лиге чемпионов со счётом 5:1. Сразу такая ассоциация возникла. Потом мы больше часа разговаривали с Лукой Каттани по видеосвязи, после этого вышел и сказал семье, что мы меняем Швейцарию на Россию.

Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы — только в головах у людей, а мы сами создаем своё пространство. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Поэтому и поработал уже в пяти странах.

Семья меня во всем поддерживает. С самого начала, ещё с того момента, как я из Севильи поехал в Барселону — это ведь совсем другой регион Испании. Что касается переезда в Россию, то семье сначала было немного волнительно, но потом они сами приехали в Москву и убедились, что тут всё хорошо», — сказал Абаскаль в интервью Sports.ru.

34-летний испанец возглавляет клуб с июля 2022 года. После семи туров нового сезона «Спартак» делит 8−10-е место в турнирной таблице вместе с «Ахматом» и «Пари-НН».

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