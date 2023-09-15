Ведущий защитник «Зенита» вернулся в состав
Бразильский защитник петербургского «Зенита» Родригао вернулся к тренировочным занятиям в общей группе «сине-бело-голубых».
Бразильский защитник петербургского «Зенита» Родригао вернулся к тренировочным занятиям в общей группе «сине-бело-голубых».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние игроков перед матчем с «Рубином».
«Матчи сборных — всегда определенная сложность для тренерского штаба. Кто-то из футболистов играет больше, кто-то — меньше, а кто-то вообще не играет. Плюс перелеты. Состояние игроков, конечно, добавляет нам работы — некоторые из них возвращаются в команду за день-два до матча. С этим всегда приходится работать, ничего не поделаешь. Помимо Андрея Мостового, есть небольшие проблемы и у других игроков. Точно выбыл Андрей Мостовой, надеюсь, не надолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.
Родригао пополнил состав петербургского клуба летом 2022 года, перебравшись из «Сочи». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 22 встречах Премьер-лиги и забил один мяч. Вместе с командой он стал чемпионом России.
В конце мая бразильский футболист перенес операцию после травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне защитник пока не сыграл ни одного матча за «Зенит».