Игрок «Зенита» Бакаев продолжит карьеру на Ближнем Востоке

По информации источника, у 27-летнего россиянина есть три варианта продолжения карьеры на Ближнем Востоке — два в ОАЭ и один в Катаре. Сообщается, что Бакаев недоволен количеством игровой практики в «Зените» и намерен уйти из петербургского клуба в аренду с минимальными потерями в зарплате.

В понедельник утром Бакаев вылетел в Абу-Даби, где, вероятно, подпишет контракт с одним из местных клубов, сообщает «Спорт-Экспресс». В столице ОАЭ выступают три клуба высшего дивизиона — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». У Бакаева есть три дня на подписание контракта, так как трансферное окно в Эмиратах закрывается 21 сентября.