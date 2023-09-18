Игрок «Зенита» Бакаев продолжит карьеру на Ближнем Востоке
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев в ближайшее время может стать игроком одного из ближневосточных клубов. Об этом сообщает портал Metaratings.
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев в ближайшее время может стать игроком одного из ближневосточных клубов. Об этом сообщает портал Metaratings.
По информации источника, у 27-летнего россиянина есть три варианта продолжения карьеры на Ближнем Востоке — два в ОАЭ и один в Катаре. Сообщается, что Бакаев недоволен количеством игровой практики в «Зените» и намерен уйти из петербургского клуба в аренду с минимальными потерями в зарплате.
В понедельник утром Бакаев вылетел в Абу-Даби, где, вероятно, подпишет контракт с одним из местных клубов, сообщает «Спорт-Экспресс». В столице ОАЭ выступают три клуба высшего дивизиона — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». У Бакаева есть три дня на подписание контракта, так как трансферное окно в Эмиратах закрывается 21 сентября.
Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. На его счету 34 матча за петербужцев, в которых он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.