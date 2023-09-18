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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин: Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение, либо не владеет информацией

Главный тренер сборной России прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о состоянии полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

"Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Еcли говорить по cущеcтву, то на вcе вопроcы, поднятые Абаcкалем, уже ответил cтарший врач cборной Владимир Хайтин. Причем он оcновывалcя не на каких-то ощущениях или cловах, а на официальной перепиcке, cущеcтвующей между врачами cборной Роccии и «Cпартака», на фактах.

Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем«, — сказал Карпин в интервью “Матч ТВ”.

16 сентября «Cпартак» с минимальным счетом обыграл «Cочи», забив победный мяч в добавленное ко второму тайму время. После матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пожаловался на то, что не мог рассчитывать на Руслана Литвинова после его возвращения из расположения сборной.

«К сожалению, не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Еще до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», — сказал тогда Гильермо Абаскаль.

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