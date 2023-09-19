Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в клубе «Аль-Вахда»

По информации источника, 27-летний россиянин будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Бакаев недоволен количеством игровой практике в «Зените» и намерен уйти из петербургского клуба в аренду с минимальными потерями в зарплате.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака» на правах свободного агента. На его счету 34 матча, в которых он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.