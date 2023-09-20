Перишич порвал связку на тренировке «Тоттенхэма» и выбыл до конца сезона

Во время командной тренировки 34-летний хорват получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Игрок выбыл из строя до конца сезона.

«Мы можем подтвердить, что Иван Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Опытный игрок сборной Хорватии получил травму на бесконтактной тренировке и вскоре будет прооперирован. Затем Иван приступит к реабилитации под руководством нашего медицинского персонала и, как ожидается, будет исключен из игры до конца сезона», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, Перишич рассчитывает полностью восстановиться к Евро-2024, чтобы помочь сборной Хорватии успешно выступить на турнире.