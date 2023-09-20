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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Перишич порвал связку на тренировке «Тоттенхэма» и выбыл до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич получил серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Источник: AP 2023

Во время командной тренировки 34-летний хорват получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Игрок выбыл из строя до конца сезона.

«Мы можем подтвердить, что Иван Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Опытный игрок сборной Хорватии получил травму на бесконтактной тренировке и вскоре будет прооперирован. Затем Иван приступит к реабилитации под руководством нашего медицинского персонала и, как ожидается, будет исключен из игры до конца сезона», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, Перишич рассчитывает полностью восстановиться к Евро-2024, чтобы помочь сборной Хорватии успешно выступить на турнире.

Перишич перешел в «Тоттенхэм» летом 2022 года из «Интера» на правах свободного агента. За лондонский клуб он провел 50 матчей, в которых забил один мяч и сделал 14 голевых передач. Его контракт с «шпорами» действует до конца этого сезона.

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Перишич порвал связку на тренировке «Тоттенхэма» и выбыл до конца сезона
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