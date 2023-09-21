Нападающий «Динамо» Федор Смолов скоро станет отцом

Смолов и Истомина обручились в начале июня. Истомина диджей и популярный блогер, ранее девушка работала в модельном бизнесе.

Смолов с 2013 по 2015 год состоял в отношениях с обладательницей титула «Мисс Россия 2003» Викторией Лопыревой, а после — с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, обладательницей титула «Мисс Россия 2015» Софьей Никитчук. Ему также приписывают роман с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.