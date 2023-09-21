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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Динамо» Федор Смолов скоро станет отцом

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и его жена Карина Истомина скоро станут родителями. О своей беременности Карина сообщила в соцсетях.

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Источник: Соцсети

Смолов и Истомина обручились в начале июня. Истомина диджей и популярный блогер, ранее девушка работала в модельном бизнесе.

Смолов с 2013 по 2015 год состоял в отношениях с обладательницей титула «Мисс Россия 2003» Викторией Лопыревой, а после — с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, обладательницей титула «Мисс Россия 2015» Софьей Никитчук. Ему также приписывают роман с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Смолов является воспитанником «Динамо». Он покинул московский клуб в 2014 году, но вернулся обратно спустя восемь лет.

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов скоро станет отцом
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