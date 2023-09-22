Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет с «Локомотивом»

«Команда готовится в обычном режиме. Сейчас рады вернуться домой, важно было восстановиться. Все готовы сыграть, кроме Мостового, который начинает тренироваться в общей группе, и Дмитрия Васильева, который получил травму и ему предстоит операция и длительное восстановление. “Локомотив” не сильно изменился, это один из лидеров нашего футбола. Укомплектованы сильными игроками», — сказал Семак на пресс-конференции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&autoplay=1&id=456251695" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мостовой получил травму в первом тайме товарищеского матча против иранского «Сепахана».

Дмитрий Васильев получил травму в кубковом матче против «Ахмата» и был заменен на 17-й минуте встречи. У 19-летнего полузащитника выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6−8 недель.

Также тренер петерургского клуба ответил на вопрос о включении Александра Ерохина в заявку второй команды.

«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Таким образом мы освободили место. Странная немного ситуация, что футболист, который играет за сборную России, считается легионером в общей заявке. Поэтому просто освободили место на всякий случай, если понадобится заявить кого-то из иностранцев. Саша — один из самых опытных игроков в нашей команде, он своим трудом давно заслужил большое уважение и тренерского штаба, и команды. На каждой тренировке, в каждой игре он показывает максимум того, на что способен, поэтому выбор дать капитанскую повязку в кубковом матче был очевиден», — добавил Семак.

После 8 туров «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице. уступая одно очко «Краснодару». «Локомотив» вместе с ЦСКА делит 7−8 строчку таблицы.