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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Станислав Сухина покинул пост начальника воронежского «Факела»

Контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон, как сообщает пресс‑служба «Факела».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Факел"

«Спасибо за работу, Станислав Валерьевич! Желаем удачи и всего самого доброго», — говорится в заявлении клуба.

Сухина работал в воронежском клубе с января 2022 года.

Станислав Сухина — бывший судья ФИФА. В 2013—2016 годах — заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС. С февраля 2017 по июнь 2021 года — начальник команды московского «Локомотива». С 8 августа по 3 ноября 2021 года — начальник команды «Велес».

Воронежский клуб ранее сменил главного тренера. Сергей Ташуев возглавил команду после того, как Вадим Евсеев был отправлен в отставку.

После восьми туров «Факел» занимает предпоследнее 15‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.

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