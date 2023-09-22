Станислав Сухина покинул пост начальника воронежского «Факела»
Контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон, как сообщает пресс‑служба «Факела».
Контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон, как сообщает пресс‑служба «Факела».
«Спасибо за работу, Станислав Валерьевич! Желаем удачи и всего самого доброго», — говорится в заявлении клуба.
Сухина работал в воронежском клубе с января 2022 года.
Станислав Сухина — бывший судья ФИФА. В 2013—2016 годах — заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС. С февраля 2017 по июнь 2021 года — начальник команды московского «Локомотива». С 8 августа по 3 ноября 2021 года — начальник команды «Велес».
Воронежский клуб ранее сменил главного тренера. Сергей Ташуев возглавил команду после того, как Вадим Евсеев был отправлен в отставку.
После восьми туров «Факел» занимает предпоследнее 15‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.