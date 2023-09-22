Станислав Сухина покинул пост начальника воронежского «Факела»

«Спасибо за работу, Станислав Валерьевич! Желаем удачи и всего самого доброго», — говорится в заявлении клуба.

Сухина работал в воронежском клубе с января 2022 года.

Станислав Сухина — бывший судья ФИФА. В 2013—2016 годах — заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС. С февраля 2017 по июнь 2021 года — начальник команды московского «Локомотива». С 8 августа по 3 ноября 2021 года — начальник команды «Велес».

Воронежский клуб ранее сменил главного тренера. Сергей Ташуев возглавил команду после того, как Вадим Евсеев был отправлен в отставку.