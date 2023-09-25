События прошедшей недели. Поражение «Зенита», старт Лиги Чемпионов, победа «Атлетико» над «Реалом» в Ла Лиге, рекорд в марафоне, кубок у «Ред Булла»

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«Зенит» проиграл «Локомотиву» и другие результаты 9-го тура РПЛ

Гол Наира Тикнизяна на 91-й минуте принес «Локомотиву» неожиданную победу над «Зенитом».

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«Краснодар» переиграл «Урал» и оторвался от «Зенита» на 4 очка в таблице. На втором месте после 9 туров находятся «Крылья Советов». Самарцы победили «Сочи».

«Спартак» был сильнее «Динамо» в московском дерби.

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В самом результативном матче тура ЦСКА и «Ростов» обменялись шестью забитыми мячами. Форвард армейцев Федор Чалов быстрее всех из россиян забил 70 мячей в РПЛ.

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в сверхрезультативном матче (4:3). Джуд Беллингем в добавленное время принес «Реалу» победу над берлинским «Унионом».

«ПСЖ» уверенно одолел дортмундскую «Боруссию». «Барселона» разгромила «Антверпен» со счетом 5:0, а Роберт Левандовски стал третьим футболистом, которому удалось забить 100 мячей в еврокубковых турнирах.

Вратарь «Лацио» Иван Проведель сравнял счет в матче с «Атлетико». Вратари давно не забивали в Лиге чемпионов. Гол был включен в список лучших голов первого тура группового этапа.

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Главные события футбольного уик-энда в ведущих чемпионатах Европы

Дерби северного Лондона закончилось результативной ничьей. «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» и прервал серию из 3 поражений подряд. «Ньюкасл» забил 8 мячей в выездном матче с «Шеффилд Юнайтед». «Манчестер Сити» выиграл шестой матч из шести.

«Барселона» к 80-й минуте уступала «Сельте» 0:2, но смогла забить трижды и забрать три очка. Мадридский «Реал», до того побеждавший во всех матчах Ла Лиги, уступил «Атлетико».



«Бавария» разгромила «Бохум», а форвард мюнхенцев Харри Кейн оформил хет-тик. Игрок «Штутгарта» Серу Гирасси забил 10 мячей в пяти первых турах Бундеслиги.

Миланский «Интер» победил «Эмполи, таким образом выиграв все 5 матчей нового сезона Серии А. “Ювентус” потерпел первое поражение в Серии А.

Центральный матч тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейенордом» был прерван на 55-й минуте из-за беспорядков, учиненных фанатами «Аякса». Амстердамская команда к тому моменту проигрывала со счетом 0:3.

Три европейские сборные сменили своих наставников

На неделе были объявлены имена новых тренеров сразу трех сборных. 36-летний Юлиан Нагельсман сменил Ханси Флика после череды неудовлетворительных результатов и будет руководить сборной на домашнем чемпионате Европы 2024 года. Сборную Турции возглавил итальянец Винченцо Монтелла. Сборная Польши после неожиданных проигрышей в отборочном цикле сборным Молдовы и Албании уволила португальца Фернанду Сантуша. Новым тренером стал ранее руководивший молодежной сборной Михал Пробеж.

ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

В подборку от ФИФА вошли голы, забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Среди 11 голов есть и мяч, который полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген забил в ворота сборной Дании.

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Установлен мировой рекорд в марафонском беге

Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с результатом 2 часа 11 минут 53 секунды. Таким образом мировой рекорд на марафонской дистанции был обновлен более чем на две минуты.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии

Команда Ферстаппена «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов. Это шестой трофей в истории «Ред Булла». На втором месте идет «Макларен», пилоты которого британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри стали 2-м и 3-м в Японии. Для Пиастри это первый подиум в карьере.

Проведен финал Суперкубка Единой лиги ВТБ