Эдгар Севикян вызван в сборную Армении на октябрьские матчи
Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении, сообщает клубная пресс-служба нижегородцев.
Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении, сообщает клубная пресс-служба нижегородцев.
Севикян будет находиться на сборах со сборной Армении с 9-го по 18 октября. Армения проведет два матча на выезде — 12 октября в рамках отборочного турнира Евро-2024 со сборной Латвии и товарищескую встречу с Северной Македонией 17 октября.
Сборная Армении в группе D занимает третье место после пяти матчей, уступая сборным Хорватии ии Турции.
Ранее Севикян отказался от выступления за сборную России. Игрок нижегородского клуба рассказал журналистам о том, с какой реакцией столкнулся после принятия решения выступать за сборную Армении.
22-летний Севикян — воспитанник школы московского «Локомотива», в 16 лет перешел в академию испанского «Леванте». Футболист провел 19 матчей за «Пари НН» в Российской Премьер-лиге и забил три мяча.