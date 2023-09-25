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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Эдгар Севикян вызван в сборную Армении на октябрьские матчи

Игрок «Пари НН» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении, сообщает клубная пресс-служба нижегородцев.

Армения
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Источник: РИА "Новости"

Севикян будет находиться на сборах со сборной Армении с 9-го по 18 октября. Армения проведет два матча на выезде — 12 октября в рамках отборочного турнира Евро-2024 со сборной Латвии и товарищескую встречу с Северной Македонией 17 октября.

Сборная Армении в группе D занимает третье место после пяти матчей, уступая сборным Хорватии ии Турции.

Ранее Севикян отказался от выступления за сборную России. Игрок нижегородского клуба рассказал журналистам о том, с какой реакцией столкнулся после принятия решения выступать за сборную Армении.

22-летний Севикян — воспитанник школы московского «Локомотива», в 16 лет перешел в академию испанского «Леванте». Футболист провел 19 матчей за «Пари НН» в Российской Премьер-лиге и забил три мяча.

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