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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Квинси Промес устроил скандал в столичном отделении полиции

Нидерландский нападающий футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве, сообщает Mash на своей странице в VK.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали по подозрению на наркотическое опьянение. Промес хотел им помочь, но, когда это сделать не получилось, спортсмен начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.

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Стоит напомнить, что у Промеса есть проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его признали виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату, приговорив к тюремному заключению сроком 1,5 года. Приговор пока не вступил в силу из-за процедуры подачи апелляции. Кроме того, футболиста «Спартака» связывают с делом о торговле наркотиками.

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 В «Спартаке» опровергли слухи о проблемах Промеса с полицией
Квинси Промес устроил скандал в столичном отделении полиции
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