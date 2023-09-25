Квинси Промес устроил скандал в столичном отделении полиции

По информации источника, футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали по подозрению на наркотическое опьянение. Промес хотел им помочь, но, когда это сделать не получилось, спортсмен начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.

Стоит напомнить, что у Промеса есть проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его признали виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату, приговорив к тюремному заключению сроком 1,5 года. Приговор пока не вступил в силу из-за процедуры подачи апелляции. Кроме того, футболиста «Спартака» связывают с делом о торговле наркотиками.