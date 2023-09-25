В «Спартаке» опровергли слухи о проблемах Промеса с полицией

Ранее на странице Mash в VK было опубликовано видео с Промесом, который выясняет отношение с сотрудниками полиции в одном из столичных отделений. Согласно сообщению источника, полузащитник прибыл в полицию, чтобы помочь своим друзьям.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с “Крыльями”. Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — приводит слова главы пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова «РИА Новости Спорт».