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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Палата по разрешению споров РФС закрыла дело полузащитника «Спартака» Игнатова

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) завершила рассмотрение разбирательства между полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым и футбольным агентом Александром Маньяковым. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Производство в палате по разрешению споров по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина — вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. “Спартак” участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», — сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В 2020 году Маньяков и Игнатов заключили агентский договор, но спустя год футболист решил расторгнуть контракт с агентом. Маньяков потребовал от полузащитника «красно-белых» 9,5 млн рублей в качестве выплаты за «упущенную выгоду». На протяжении двух лет стороны вели разбирательство в различных судебных инстанциях, после чего Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с требованием дисквалифицировать Игнатова на полгода. По мнению агента, футболист не имел права обращаться в гражданский суд, не пройдя перед этим все инстанции спортивных судов.

Игнатов выступает за «Спартак» с 2021 года. 23-летний футболист провел за «красно-белых» 93 матча, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

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