РПЛ разрешила «Сочи» проводить матчи на «Фиште»
Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей домашний стадион «Сочи».
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Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей домашний стадион «Сочи».
Как сообщает пресс-служба Премьер-лиги, в запланированные сроки была проведена реновация футбольного газона «Фишт», который теперь отвечает Стандарту РФС.
Таким образом, матчи Кубка России «Сочи» — «Оренбург» (4 октября) и 11-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (7 октября) состоятся на стадионе «Фишт».
В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали победу со счетом 1:0.