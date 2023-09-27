РПЛ разрешила «Сочи» проводить матчи на «Фиште»

Как сообщает пресс-служба Премьер-лиги, в запланированные сроки была проведена реновация футбольного газона «Фишт», который теперь отвечает Стандарту РФС.

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали победу со счетом 1:0.