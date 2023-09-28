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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальное фото с Акинфеевым

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в интервью Sport24 высказался о совместном фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым, которое было сделано в подтрибунном помещении перед очной встречей команд в седьмом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ПФК ЦСКА

«Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения? Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор — один лишь негатив. Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации.

Каково мне слышать в свой адрес оскорбления с трибун? Испытываю только глубокую грусть. Люди, которые не знают меня, но что-то прочитали в прессе, говорят такие вещи, делают такие выводы… В каждый момент времени я вел себя корректно и честно по отношению ко всем, кто меня окружал. В том числе по отношению к ЦСКА. Бог, моя семья, я сам — мы знаем, какой я на самом деле. Да и все в России знают. Я никогда не был предателем, никогда никого не подставлял», — сказал Фернандес.

Полностью интервью Марио Фернандеса можно прочитать здесь.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». Летом 2022 года бразилец приостановил карьеру в ЦСКА и уехал на родину, но уже в январе возобновил карьеру в «Интернасьонале».

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 11 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальное фото с Акинфеевым
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