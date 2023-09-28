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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес рассказал, почему не вернулся в ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в интервью Sport24 поделился подробностями своего несостоявшегося возвращения в ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Летом 2022 года Марио приостановил карьеру в ЦСКА и уехал в Бразилию, но уже в январе возобновил карьеру в «Интернасьонале». В июле этого года 33-летний бразилец вернулся в Россию и стал игроком «Зенита».

«Я заключил с ЦСКА джентльменское соглашение, что в России будешь играть только за них. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны “Зенита” — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: “Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА”. Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения.

Потом я подписал контракт с “Интернасьоналом”. Там содержался пункт про сумму около 400 тыс. евро, которую должен получить клуб, если меня захочет кто-то еще. Пункт появился ради справедливости по отношению к “Интеру”. Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет “Интеру” 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию.

А про компенсацию: речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с “Интером”, счел логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для “Интера”. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

Еще при переходе игрока агенту также полагается процент. Эти люди тоже работают над сделкой. Мне кажется, тут все совершенно справедливо. Насколько я знаю, ЦСКА хотел заплатить только часть из 365 тысяч, причитавшуюся “Интеру”, и не хотел платить агенту. А ведь эта выплата — опять-таки не какая-то космическая сумма», — рассказал Фернандес.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 11 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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