«Никакого предательства не было». Изидор рассказал о своем переходе в «Зенит»

«28 августа “Локо” дал мне возможность вернуться в Москву из Сочи. В это время мы все еще ждали соглашения между двумя клубами — у меня было несколько предложений из-за границы, на которые “Локо” постоянно отвечал отказом. 31 августа был единственный рейс, на котором я мог бы добраться до Франции и ещё успеть пройти там медосмотр и подписать с кем-то контракт. Если бы я на него не сел, то всё — других возможностей у меня уже бы не было. И я решил — ок, беру билеты и надеюсь, что клубы смогут договориться друг с другом. До полуночи 1 сентября эта надежда была во мне жива, но в итоге всё закончилось ничем. После этого я попросил руководство “Локо” дать мне еще несколько дней, чтобы поискать предложения в тех странах, где трансферное окно было ещё открыто, однако клуб по-прежнему отклонял все возможные варианты. Поэтому я должен был вернуться в Москву. И в итоге “Локо” принял предложение от “Зенита”.



Какое настроение было в этот момент? Я был расстроен! Не из-за моих одноклубников, не из-за главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, что провёл в “Локомотиве”. Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в “Зенит” — и просто ждал, когда это произойдет.



Как на меня вышел “Зенит”? Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с “Зенитом”, что петербуржцы хотят пригласить меня. Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим “Локо” принял его. И я тогда немного удивился — ведь “Локо” отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за “Зенит”. Для меня это был счастливый момент.



Никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты “Локо” были рассержены на меня, но думаю, что не все понимают ситуацию. Не знаю, почему “Локо” отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в “Зенит” для “Локо” стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», — рассказал Изидор.