Агент Джикии опроверг слухи о намерении «Спартака» продлить контракт с понижением зарплаты

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» готово сохранить 29-летнего футболиста лишь при условии, что он пойдет на существенное понижение зарплаты. Зарплата защитника в московском клубе составляет около двух миллионов евро в год.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем — работаем, идем вперед», — заявил агент футболиста Вадим Шпинев.