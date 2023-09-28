Агент Джикии опроверг слухи о намерении «Спартака» продлить контракт с понижением зарплаты
Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия не имеет проблем с московским клубом в переговорах по новому контракту. Об этом сообщает РИА Новости.
Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия не имеет проблем с московским клубом в переговорах по новому контракту. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» готово сохранить 29-летнего футболиста лишь при условии, что он пойдет на существенное понижение зарплаты. Зарплата защитника в московском клубе составляет около двух миллионов евро в год.
«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем — работаем, идем вперед», — заявил агент футболиста Вадим Шпинев.
Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел за клуб восемь матчей. Действующий контракт Джикии с красно-белыми истекает по окончании нынешнего сезона.