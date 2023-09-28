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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зачем вся эта неправда?» В ЦСКА отреагировали на интервью Марио Фернандеса

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев отреагировал на интервью защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который поделился подробностями своего несостоявшегося возвращения в армейский клуб. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая, и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», — сказал Головлев.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». Летом 2022 года бразилец приостановил карьеру в ЦСКА и уехал на родину, но уже в январе возобновил карьеру в «Интернасьонале».

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 11 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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