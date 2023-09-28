Экс-владелец «Спартака» Федун продает яхту и квартиру

Уточняется, что недвижимость в историческом доходном доме И. С. Баскакова продается за 150 миллионов рублей.

Моторная яхта, то речь идет о моторной «Sparta». Ее несколько лет назад построили в Нидерландах. В частности, это 67-метровое судно оснащено пейзажным бассейном. Яхту продают за 99 млн евро.