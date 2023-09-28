Экс-владелец «Спартака» Федун продает яхту и квартиру
Как сообщает телеграм-канал Shot, на продажу выставлена премиум-квартира в центре Москвы, где долгое время жила семья бизнесмена.
Спартак
Уточняется, что недвижимость в историческом доходном доме И. С. Баскакова продается за 150 миллионов рублей.
Моторная яхта, то речь идет о моторной «Sparta». Ее несколько лет назад построили в Нидерландах. В частности, это 67-метровое судно оснащено пейзажным бассейном. Яхту продают за 99 млн евро.
С 2004-го по 2022-й годы бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» был владельцем контрольного пакета акций «Спартака». В августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.