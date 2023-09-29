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18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Спартака» вспомнил, как выбил одноклубнику зубы

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, как выбил одноклубнику зубы на первой тренировке после перехода во французский «Аяччо».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Защитник присоединился к команде из Франции в 2002 году, перейдя из «Спартака».

«На первой тренировке легионеру зубы выбил. Приехал, еще без контракта был. Мне как новичку один мощный уругваец “устроил проверку” — локтем специально ударил. В следующем моменте я его на место поставил — пошел в жесткий стык, и так получилось, что выбил зубы. Причем передние!

Это жизнь. Я не искал конфликта, приехал — начал вливаться в коллектив. А тут меня прессуют. Тогда и решил: «Если так хотите — ок!» — цитирует Ананко Sport24.

Дмитрий Ананко выступал за «Спартак» с 1990 по 2002 год, в составе команды он стал девятикратным чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.

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Бывший игрок «Спартака» вспомнил, как выбил одноклубнику зубы
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