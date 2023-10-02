Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Акрон
Химки
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
КАМАЗ
00
Футбол. Первая лига
19:00
Сокол
Алания
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Ахмат
Динамо
11
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
1.10
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев раскритиковал «Спартак» за отношение к Джикии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев недоволен отношением тренерского штаба московского клуба к защитнику Георгию Джикии и считает, что он заслуживает больше игрового времени. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история, она не идет на пользу клубу. Георгий — не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся — это раз. Второе — у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье — нельзя так относиться к людям, которые давно в “Спартаке” и служили клубу верой и правдой», — написал Ловчев.

Джикия провел в запасе три последних матча «Спартака» в Российской премьер-лиги (РПЛ), включая последний матч против «Крыльев Советов» (0:4). В этом сезоне 29-летний защитник провел за красно-белых восемь игр.

Читайте также
Крылья Советов
4:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов
Влюбиться в телекартинку. 5 эффектных ведущих, ставших женами спортсменов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь