Ловчев раскритиковал «Спартак» за отношение к Джикии

«Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история, она не идет на пользу клубу. Георгий — не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся — это раз. Второе — у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье — нельзя так относиться к людям, которые давно в “Спартаке” и служили клубу верой и правдой», — написал Ловчев.