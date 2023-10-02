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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Галактионов быстрее всех тренеров в «Локо» одержал 15 побед в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов быстрее всех тренеров в истории «железнодорожников» одержал 15 побед в Российской Премьер-лиге. Об этом сообщает Opta Sports.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Для этого Галактионову понадобилось 23 матча. Главный тренер «железнодорожников» превзошел достижение Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.

Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере.

Галактионов возглавил московскую команду в ноябре 2022 года. В матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Пари НН» и теперь занимает третье место в турнирной таблице.

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