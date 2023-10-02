Галактионов быстрее всех тренеров в «Локо» одержал 15 побед в РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 1030.09.2023, 14:15 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 6059 зрителей
|Михаил Галактионов
|Сергей Юран
|Рифат Жемалетдинов(Антон Миранчук)
|83′
|22
|Илья Лантратов
|25
|Артур Нигматуллин
|24
|Максим Ненахов
|2
|Виктор Александров
14′
|45
|Александр Сильянов
|22
|Никита Каккоев
|85
|Евгений Морозов
|24
|Кирилл Гоцук
74′
|3
|Лукас Фассон
|8
|Мамаду Майга
|6
|Дмитрий Баринов
|78
|Николай Калинский
|93
|Артем Карпукас
90+5′
|11
|Матео Стаматов
80′
|77
|Илья Самошников
82′
|13
|Илья Кухарчук
|17
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Эдгар Севикян
68′
|9
|Сергей Пиняев
57′
|21
|Эссьен Эдедем
|11
|Антон Миранчук
|10
|Александр Трошечкин
65′68′
|15
|Максим Глушенков
60′87′
|23
|Николоз Кутателадзе
|21
|Марио Митай
|77
|Владислав Карапузов
80′
|7
|Артем Дзюба
82′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|99
|Тимур Сулейманов
|9
|Зе Турбо
59′
|20
|Хуан Мануэль Боселли
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)