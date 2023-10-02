Галактионов быстрее всех тренеров в «Локо» одержал 15 побед в РПЛ

Для этого Галактионову понадобилось 23 матча. Главный тренер «железнодорожников» превзошел достижение Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах.

Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере.