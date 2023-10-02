Булыкин — о Джикии: Странно, что ему вообще не дают шансов
Бывший игрок московских клубов «Локомотив» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин высказался о капитане «Спартака» Георгии Джикии.
Бывший игрок московских клубов «Локомотив» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин высказался о капитане «Спартака» Георгии Джикии.
— История с Джикией настораживает?
— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.
— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?
— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял — сказал Булыкин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Джикия остался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в РПЛ. Всего в сезоне-2023/24 футболист принял участие в восьми играх.
Контракт защитника с красно-белыми действует до конца сезона-2023/24.