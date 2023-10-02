Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Верона
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Алания
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Химки
02
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
КАМАЗ
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Ахмат
Динамо
11
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
1.10
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Булыкин — о Джикии: Странно, что ему вообще не дают шансов

Бывший игрок московских клубов «Локомотив» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин высказался о капитане «Спартака» Георгии Джикии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

— История с Джикией настораживает?

— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.

— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?

— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял — сказал Булыкин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Джикия остался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в РПЛ. Всего в сезоне-2023/24 футболист принял участие в восьми играх.

Контракт защитника с красно-белыми действует до конца сезона-2023/24.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алексей Ягудин будет прооперирован в Германии
Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь