Леонид Слуцкий рассказал, почему сейчас не работает тренером

«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал тренер в эфире шоу «Импровизаторы».