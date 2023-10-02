Леонид Слуцкий рассказал, почему сейчас не работает тренером
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Слуцкий не занимается тренерской деятельностью с ноября 2022 года, когда казанский «Рубин» отправил специалиста в отставку.
Слуцкий не занимается тренерской деятельностью с ноября 2022 года, когда казанский «Рубин» отправил специалиста в отставку.
«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал тренер в эфире шоу «Импровизаторы».
52-летний Слуцкий тренировал сборную России, а также «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».
Вместе с ЦСКА Леонид Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В сентябре 2023 года РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес журналиста.