Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Монца
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Верона
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Алания
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Химки
02
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
КАМАЗ
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Ахмат
Динамо
11
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
1.10
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Леонид Слуцкий рассказал, почему сейчас не работает тренером

Слуцкий не занимается тренерской деятельностью с ноября 2022 года, когда казанский «Рубин» отправил специалиста в отставку.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал тренер в эфире шоу «Импровизаторы».

52-летний Слуцкий тренировал сборную России, а также «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Вместе с ЦСКА Леонид Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сентябре 2023 года РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес журналиста.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алексей Ягудин будет прооперирован в Германии
Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь