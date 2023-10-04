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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» обсуждают реформу спортивного проекта клуба

Московский «Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшения работы главного тренера и спортивного директора. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Спартак
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Источник: AP 2023

По информации источника, в клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.

Отмечается, что сложившаяся ситуация в «Спартаке» трактуется как недоработка спортивного директора Пола Эшуорта. В клубе рассматривают вариант, при котором в спортивном блоке появится новая должность. Этот человек будет помогать Эшуорту в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, а также в вопросах трансферов.

Новый специалист не будет привязан к фигуре нынешнего спортивного директора — он не покинет клуб в случчае отставки Эшуорта. Перестройка спортивного блока в «Спартаке» может начаться в случае увольнения главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Сам Эшуорт придерживаются позиции о сохранении испанского специалиста.

Эшуорт стал спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. Ранее эту должность занимал итальянец Лука Каттани, который работал в московском клубе с декабря 2021 года по июль 2022 год.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет...
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