Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку
По информации «РБК Спорт», одна из причин, по которой «Спартак» не торопится увольнять Абаскаля — нежелание клуба платить испанскому специалисту неустойку.
По информации «РБК Спорт», одна из причин, по которой «Спартак» не торопится увольнять Абаскаля — нежелание клуба платить испанскому специалисту неустойку.
Согласно сведениям источника, «Лукойл» не хочет платить Абаскалю внушительную сумму за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025 года с ежегодной зарплатой почти 1,5 млн евро.
Еще одна причина — стратегическая: если менять тренера, то есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать.
Источник отмечает, что на данный момент «Спартак» не ведет переговоров ни с кем из потенциальных кандидатов, но был контакт между «Лукойлом» и Станиславом Черчесовым, и бывший главный тренер сборной России готов представить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков в 10 матчах.