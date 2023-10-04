Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

Согласно сведениям источника, «Лукойл» не хочет платить Абаскалю внушительную сумму за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025 года с ежегодной зарплатой почти 1,5 млн евро.

Еще одна причина — стратегическая: если менять тренера, то есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать.

Источник отмечает, что на данный момент «Спартак» не ведет переговоров ни с кем из потенциальных кандидатов, но был контакт между «Лукойлом» и Станиславом Черчесовым, и бывший главный тренер сборной России готов представить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».