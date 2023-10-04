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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

По информации «РБК Спорт», одна из причин, по которой «Спартак» не торопится увольнять Абаскаля — нежелание клуба платить испанскому специалисту неустойку.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям источника, «Лукойл» не хочет платить Абаскалю внушительную сумму за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025 года с ежегодной зарплатой почти 1,5 млн евро.

Еще одна причина — стратегическая: если менять тренера, то есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать.

Источник отмечает, что на данный момент «Спартак» не ведет переговоров ни с кем из потенциальных кандидатов, но был контакт между «Лукойлом» и Станиславом Черчесовым, и бывший главный тренер сборной России готов представить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков в 10 матчах.

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