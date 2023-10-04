Сергей Юран рассказал, как Свен-Йоран Эрикссон спас ему жизнь

"В апреле 1992-го года был перерыв в чемпионате Португалии, и я хотел слетать в Москву к знакомым ребятам, которые там где-то с криминалом были связаны — тогда с ними общались представители шоу-бизнеса, футбола, хоккея. Обычно они меня встречали в аэропорту, и мы ехали париться в баню, потом в рестораны. Но в тот раз Эрикссон не отпустил меня, а тех парней в бане застрелили. Узнав об этом, я схватился за голову — если бы не тренер, я бы оказался в той же бане: а там никого не пожалели, убили даже сотрудников.