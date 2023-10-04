Сергей Юран рассказал, как Свен-Йоран Эрикссон спас ему жизнь
Экс-полузащитник «Бенфики» Сергей Юран рассказал, как более тридцати лет назад его спас шведский тренер лиссабонского клуба.
Экс-полузащитник «Бенфики» Сергей Юран рассказал, как более тридцати лет назад его спас шведский тренер лиссабонского клуба.
"В апреле 1992-го года был перерыв в чемпионате Португалии, и я хотел слетать в Москву к знакомым ребятам, которые там где-то с криминалом были связаны — тогда с ними общались представители шоу-бизнеса, футбола, хоккея. Обычно они меня встречали в аэропорту, и мы ехали париться в баню, потом в рестораны. Но в тот раз Эрикссон не отпустил меня, а тех парней в бане застрелили. Узнав об этом, я схватился за голову — если бы не тренер, я бы оказался в той же бане: а там никого не пожалели, убили даже сотрудников.
Эрикссону я ничего не сказал, но при встрече всегда мысленно благодарил. Причем я настойчиво просил отпустить меня, но он однозначно говорил: «Впереди важная игра. В другой раз отпущу», — сказал слова Юран в интервью корреспонденту Sports.ru.
54-летний Сергей Юран сейчас является главным тренером «Пари НН». Во время своей карьеры футболиста Юран выступал за «Зарю», киевское «Динамо», московский «Спартак». А также за иностранные клубы — португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», немецкие «Фортуну» и «Бохум» и австрийский «Штурм».
Шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон наиболее известен периодом работы в сборной Англии (2001−2006). Также тренер приводил к победам в еврокубках шведский «Гетеборг» и итальянский «Лацио», а с «Бенфикой» доходил до финалов Кубка УЕФА и Кубка чемпионов.