В «Пари НН» сообщили, что Юран мечтает работать в «Спартаке»

Ранее сам Юран заявил, что через два года будет бороться за чемпионство в РПЛ с одним из топ-клубов.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут все нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое. Второе: понятно, что “Спартак” для Юрана — мечта, палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению контракта — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».