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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Пари НН» сообщили, что Юран мечтает работать в «Спартаке»

В нижегородском клубе заявили, что если главный тренер команды Сергей Юран получит предложение от «Спартака», в клубе не станут его удерживать.

Пари Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, за какую сумму компенсации главный тренер команды Сергей Юран сможет покинуть клуб.

Ранее сам Юран заявил, что через два года будет бороться за чемпионство в РПЛ с одним из топ-клубов.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут все нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое. Второе: понятно, что “Спартак” для Юрана — мечта, палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению контракта — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 11 туров, набрав 17 очков. Столько же у «Спартака», который располагается на шестом месте.

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 В «Пари НН» сообщили, что Юран мечтает работать в «Спартаке»
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