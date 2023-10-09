Глава РПЛ раскритиковал работу судей и экспертной комиссии
По словам президента Российской Премьер-лиги Александра Алаева, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) в текущем составе себя дискредитировала.
По словам президента Российской Премьер-лиги Александра Алаева, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) в текущем составе себя дискредитировала.
Александр Алаев прокомментировал ситуацию с судейством в матче между «Ростовом» и «Уралом» в 10-м туре Мир РПЛ (2:2). После матча президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов жестко раскритиковал бригаду Романа Галимова, а главный тренер команды Виктор Гончаренко молчал на пресс-конференции.
ЭСК РФС пришла к выводу, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».
«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича Иванова и Виктора Михайловича Гончаренко. Правда, понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию. Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК», — приводит «Матч ТВ» слова Алаева.
Также президент Премьер-лиги сказал, что не согласен с решением по назначению бригады Романа Галимова на следующий матч до того, как было вынесено решение экспертно-судейской комиссии.
«У меня вызвало массу вопросов назначение пары судей Галимов и Амелин через три дня на матч “Факела” и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле “кто здесь хозяин и босс”. Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа. Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — добавил глава РПЛ.