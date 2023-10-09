Глава РПЛ раскритиковал работу судей и экспертной комиссии

Александр Алаев прокомментировал ситуацию с судейством в матче между «Ростовом» и «Уралом» в 10-м туре Мир РПЛ (2:2). После матча президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов жестко раскритиковал бригаду Романа Галимова, а главный тренер команды Виктор Гончаренко молчал на пресс-конференции.

ЭСК РФС пришла к выводу, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-31300638&hd=2&id=456241046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича Иванова и Виктора Михайловича Гончаренко. Правда, понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию. Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК», — приводит «Матч ТВ» слова Алаева.

Также президент Премьер-лиги сказал, что не согласен с решением по назначению бригады Романа Галимова на следующий матч до того, как было вынесено решение экспертно-судейской комиссии.