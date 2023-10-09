Игорь Колыванов: «Динамо» лихорадит. Как это пересилить? Работой

«В “Динамо” пришел новый тренер, он строит команду под себя. Начало сезона было не очень удачным, потом вроде как набрали форму. Сейчас команду лихорадит, от этого никуда не денешься. Как это пересилить? Только работой. В “Оренбурге” ведь Личка показал хороший результат за два года. Но, конечно, одно дело — работать в “Оренбурге”. А “Динамо” — большой клуб, который борется за самые высокие места. Что-то не получается. В таком клубе всегда требуют результат, все хотят быть на самом верху. Дадут время Личке — разберутся. Менять тренера каждые два месяца тоже не дело. Нужно дать человеку работать, чтобы он показал свои лучшие качества и показал лучший результат, чем в “Оренбурге”, — приводит слова Колыванова “Чемпионат”.