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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей

Басманный суд Москвы отклонил иск бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова к клубу о взыскании средств из-за увольнения.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО “ФК “Спартак-Москва” оставить без удовлетворения”, — приводит РИА Новости текст решения судьи Кристины Старовойтовой.

Представитель Газизова Любовь Степанова сообщила суду, что 21 июля 2020 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, а 9 декабря того же года совет директоров ФК «Спартак» досрочно прекратил его полномочия в должности генерального директора.

«Расчет нами представлен, данная сумма составляет 359 миллионов 910 тысяч рублей», — заявила Степанова.

Представители «Спартака» выразили несогласие с иском Газизова.

«Пропущен срок для подачи иска. Пропуск срока давности является основанием для отказа в иске. Мы не согласны и по сути этого иска. Основания его увольнения не дают ему права претендовать на те выплаты, о которых он говорит», — сказала юрист моковского клуба Елена Чачуа.

В конце января 2023 года суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей, которые, как считает клуб, он выплатил сам себе незаконно. Бывший гендиректор обратился в Верховный суд Башкирии с апелляционной жалобой, но 8 августа ее отклонили.

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