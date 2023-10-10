Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей
Басманный суд Москвы отклонил иск бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова к клубу о взыскании средств из-за увольнения.
Басманный суд Москвы отклонил иск бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова к клубу о взыскании средств из-за увольнения.
«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО “ФК “Спартак-Москва” оставить без удовлетворения”, — приводит РИА Новости текст решения судьи Кристины Старовойтовой.
Представитель Газизова Любовь Степанова сообщила суду, что 21 июля 2020 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, а 9 декабря того же года совет директоров ФК «Спартак» досрочно прекратил его полномочия в должности генерального директора.
«Расчет нами представлен, данная сумма составляет 359 миллионов 910 тысяч рублей», — заявила Степанова.
Представители «Спартака» выразили несогласие с иском Газизова.
«Пропущен срок для подачи иска. Пропуск срока давности является основанием для отказа в иске. Мы не согласны и по сути этого иска. Основания его увольнения не дают ему права претендовать на те выплаты, о которых он говорит», — сказала юрист моковского клуба Елена Чачуа.
В конце января 2023 года суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей, которые, как считает клуб, он выплатил сам себе незаконно. Бывший гендиректор обратился в Верховный суд Башкирии с апелляционной жалобой, но 8 августа ее отклонили.