Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО “ФК “Спартак-Москва” оставить без удовлетворения”, — приводит РИА Новости текст решения судьи Кристины Старовойтовой.

Представитель Газизова Любовь Степанова сообщила суду, что 21 июля 2020 года между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, а 9 декабря того же года совет директоров ФК «Спартак» досрочно прекратил его полномочия в должности генерального директора.

«Расчет нами представлен, данная сумма составляет 359 миллионов 910 тысяч рублей», — заявила Степанова.

Представители «Спартака» выразили несогласие с иском Газизова.

«Пропущен срок для подачи иска. Пропуск срока давности является основанием для отказа в иске. Мы не согласны и по сути этого иска. Основания его увольнения не дают ему права претендовать на те выплаты, о которых он говорит», — сказала юрист моковского клуба Елена Чачуа.