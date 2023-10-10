«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении на официальной странице клуба в VK.

Мостовой выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. Футболист провел в составе команды 114 матчей, забил 21 гол и сделал девять результативных передач. В составе «Зенита» полузащитник стал трехкратным чемпионом России и четырежды выиграл Суперкубок страны. В текущем сезоне чемпионата России он провел четыре матча.