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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с 25-летним полузащитником Андреем Мостовым.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение подписано по схеме «3+1» и рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении на официальной странице клуба в VK.

Мостовой выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. Футболист провел в составе команды 114 матчей, забил 21 гол и сделал девять результативных передач. В составе «Зенита» полузащитник стал трехкратным чемпионом России и четырежды выиграл Суперкубок страны. В текущем сезоне чемпионата России он провел четыре матча.

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