Назван лучший игрок Российской Премьер-лиги в сентябре

Лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре определялся по итогам трех голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим признается тот, кого выбрали легенды РПЛ. Именно по этому принципу и победил аргентинский легионер «Оренбурга», ведь в голосовании болельщиков и телеэкспертов победили другие игроки.