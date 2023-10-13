Назван лучший игрок Российской Премьер-лиги в сентябре

Лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре определялся по итогам трех голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим признается тот, кого выбрали легенды РПЛ. Именно по этому принципу и победил аргентинский легионер «Оренбурга», ведь в голосовании болельщиков и телеэкспертов победили другие игроки.
На звание лучшего игрока РПЛ в сентябре также претендовали:
Лучшим игроком июля-августа Российской премьер-лиги стал также аргентинский футболист — игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.