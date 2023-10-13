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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Назван лучший игрок Российской Премьер-лиги в сентябре

Лучшим игроком чемпионата по итогам сентября стал футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья, который отметился двумя голами и двумя результативными передачами в четырех матчах.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре определялся по итогам трех голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим признается тот, кого выбрали легенды РПЛ. Именно по этому принципу и победил аргентинский легионер «Оренбурга», ведь в голосовании болельщиков и телеэкспертов победили другие игроки.

На звание лучшего игрока РПЛ в сентябре также претендовали:

  • Амар Рахманович, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
  • Никита Салтыков, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 1 голевая передача);
  • Матвей Сафонов, «Краснодар» (4 матча, 3 «на ноль»).
  • Эдгар Севикян, «Пари НН» (4 матча, 2 гола).

Лучшим игроком июля-августа Российской премьер-лиги стал также аргентинский футболист — игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.

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Назван лучший игрок Российской Премьер-лиги в сентябре
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