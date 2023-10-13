Объявлены номинанты на награду за лучший гол РПЛ в сентябре
Премьер-лига: таблица и календарь
Российская премьер-лига объявила список претендентов на награду за лучший гол в сентябре.
Российская премьер-лига объявила список претендентов на награду за лучший гол в сентябре.
При отборе учитывались голы, забитые с 7-го по 10-й тур чемпионата России.
Претендентами на награду являются восемь футболистов:
В голосовании примут участие эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики.
Автором лучшего гола Премьер-лиги в июле и августе был признан игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев.