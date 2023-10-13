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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Объявлены номинанты на награду за лучший гол РПЛ в сентябре

Российская премьер-лига объявила список претендентов на награду за лучший гол в сентябре.

Премьер-лига: таблица и календарь
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При отборе учитывались голы, забитые с 7-го по 10-й тур чемпионата России.

Претендентами на награду являются восемь футболистов:

  • Тео Бонгонда («Спартак»);
  • Виктор Давила (ЦСКА);
  • Матео Кассьерра («Зенит»);
  • Николоз Кутателадзе («Пари НН»);
  • Алексей Миронов («Ростов»);
  • Эдгар Севикян («Пари НН»);
  • Федор Чалов (ЦСКА);
  • Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В голосовании примут участие эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики.

Автором лучшего гола Премьер-лиги в июле и августе был признан игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

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