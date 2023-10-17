СМИ: «Палмейрас» готовит предложение по трансферу Клаудиньо

По информации источника, переговоры между клубами еще не начались, но «Палмейрас» в конце сезона планирует сделать «Зениту» предложение по бразильскому футболисту.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что «Палмейрас» заинтересован в приобретении Клаудиньо.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в 2021 году. В матчах Российской Премьер-лиги Клаудиньо провел 58 матчей, забил 16 мячей.