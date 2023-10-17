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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Палмейрас» готовит предложение по трансферу Клаудиньо

Бразильский «Палмейрас» намерен сделать предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо в конце текущего сезона. Об этом в своих соцсетях сообщает Palestra News.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

По информации источника, переговоры между клубами еще не начались, но «Палмейрас» в конце сезона планирует сделать «Зениту» предложение по бразильскому футболисту.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что «Палмейрас» заинтересован в приобретении Клаудиньо.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в 2021 году. В матчах Российской Премьер-лиги Клаудиньо провел 58 матчей, забил 16 мячей.

В феврале 2023 Клаудиньо и Малкому было предоставлено российское гражданство. В августе Малком перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

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