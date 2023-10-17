СМИ: «Палмейрас» готовит предложение по трансферу Клаудиньо
Бразильский «Палмейрас» намерен сделать предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо в конце текущего сезона. Об этом в своих соцсетях сообщает Palestra News.
Зенит
Бразильский «Палмейрас» намерен сделать предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо в конце текущего сезона. Об этом в своих соцсетях сообщает Palestra News.
По информации источника, переговоры между клубами еще не начались, но «Палмейрас» в конце сезона планирует сделать «Зениту» предложение по бразильскому футболисту.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что «Палмейрас» заинтересован в приобретении Клаудиньо.
Бразилец перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в 2021 году. В матчах Российской Премьер-лиги Клаудиньо провел 58 матчей, забил 16 мячей.
В феврале 2023 Клаудиньо и Малкому было предоставлено российское гражданство. В августе Малком перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.