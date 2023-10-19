Пименов поддержал Абаскаля в решении отстранить Соболева

«Может быть у Соболева есть сподвижники, которые копают сейчас под Абаскаля. Но это из теории заговора. Ребята есть, которые не попадают в основной состав и которые недовольны главным тренером. Но Соболев подводит команду. Он неплохо играет, забивает. Стоит ли дать возможность Соболеву жить по его правилам? Все просто. Тогда ты идешь в индивидуальный вид спорта, берешь себе тренера и с ним занимаешься. А тут есть дисциплина командная, ты пришел с командой, все поели, ушел с командой. Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом всё перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает.



Как‑то мы играли с молодежной сборной в Люксембурге с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Мы решили отужинать всей командой накануне. Потом встали в день игры, у нас у каждого плюс четыре, плюс три килограмма. Газзаев поставил нас на весы. Мы отработали на поле. Выиграли 10:0. Поставили рекорд! Умирали на поле, на выезде. Он нам вставил. Мне — нет! Я был любимчиком, скажу честно. Задание было выиграть не меньше восьми. А то отстранили бы… Если же говорить про Абаскаля, то, скорее всего, проблемы у него. Потому что его не слушает Соболев. Это продолжается несколько раз. Значит, его не воспринимают наши игроки внутри коллектива», — сказал Пименов.