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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Пименов поддержал Абаскаля в решении отстранить Соболева

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев справедливо был наказан отстранением от тренировок.

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Источник: РИА "Новости"

«Может быть у Соболева есть сподвижники, которые копают сейчас под Абаскаля. Но это из теории заговора. Ребята есть, которые не попадают в основной состав и которые недовольны главным тренером. Но Соболев подводит команду. Он неплохо играет, забивает. Стоит ли дать возможность Соболеву жить по его правилам? Все просто. Тогда ты идешь в индивидуальный вид спорта, берешь себе тренера и с ним занимаешься. А тут есть дисциплина командная, ты пришел с командой, все поели, ушел с командой. Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом всё перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает.

Как‑то мы играли с молодежной сборной в Люксембурге с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Мы решили отужинать всей командой накануне. Потом встали в день игры, у нас у каждого плюс четыре, плюс три килограмма. Газзаев поставил нас на весы. Мы отработали на поле. Выиграли 10:0. Поставили рекорд! Умирали на поле, на выезде. Он нам вставил. Мне — нет! Я был любимчиком, скажу честно. Задание было выиграть не меньше восьми. А то отстранили бы… Если же говорить про Абаскаля, то, скорее всего, проблемы у него. Потому что его не слушает Соболев. Это продолжается несколько раз. Значит, его не воспринимают наши игроки внутри коллектива», — сказал Пименов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10‑го тура РПЛ против самарских «Крыльями Советов» (0:4) отстранил Соболева от тренировок в общей группе из‑за многократных нарушений дисциплины. Между ними состоялся конфликт — Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые возникли у испанского специалиста после пропуска футболистом трех командных завтраков подряд.

За некоторое время до инцидента Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями», которая в итоге привела к автоматической дисквалификации нападающего на московское дерби с ЦСКА.

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