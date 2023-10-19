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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Нигматуллин: Абаскаль не может правильно влиять на коллектив

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ситуации в стане красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Есть обязательные командные мероприятия, которые обязательно должны посещать все игроки. Возникла довольно неоднозначная ситуация. К сожалению, Абаскаль не может правильно влиять на коллектив. Это большая проблема! Не в его интересах терять лидеров команды. Соболев, безусловно, является им. Испанец немного иначе относится к иностранцам. Такого быть не должно. Ему нужно сделать серьёзные выводы, чтобы как-то исправить ситуацию. Без правильной атмосферы в раздевалке ничего хорошего ждать в “Спартаке” не стоит. Танцевать нужно от печки!» — сказал Нигматуллин корреспонденту «Чемпионата».

Недавно стало известно о том, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару». Осенью московский клуб потерпел два крупных поражений — в матче РПЛ уступили в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 0:4, а в матче Кубка России — московскому «Динамо». В дерби с ЦСКА красно-белым удалось уйти от поражения, благодаря голу Медины в компенсированное время.

Руслан Нигматуллин с 1995-го по 1997-й год был вратарем «Спартака», дважды становился чемпионом России. Также Нигматуллин играл в чемпионатах России за КАМАЗ, «Локомотив», ЦСКА и «Терека». в активе голкипера 24 матча за сборную России.

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