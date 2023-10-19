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18:56 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС назвал дату проведения ретроматча «Локомотива» и ЦСКА

Российский футбольный союз заявил о том, ретроматч с участием легенд московских клубов «Локомотив» и ЦСКА состоится 19 ноября.

Локомотив
ЦСКА
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«19 ноября на “РЖД-Арене” планируется матч легенд “Локомотива” и ЦСКА. Помимо матча зрителей будет ждать развлекательная программа. Список участников ожидается на следующей неделе», — приводит сообщение РФС «РИА Новости».

Ранее в 2023 году РФС также организовал матчи «Спартак» — сборная мира, «Зенит» — сборная России, сборная России — сборная Африки и «Динамо» (Сталинград) — «Спартак». В прошлом году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита».

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