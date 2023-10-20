Юран: На «живое место» Абаскаля не пойду, но было бы здорово поработать в «Спартаке»

После 11-го тура команда Сергея Юрана занимает пятое место в турнирной таблице — выше «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

— В следующем туре вы играете в Москве со «Спартаком». Недавно председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что вы мечтаете однажды его возглавить. Это действительно так?

— «Мечтаю» — не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.

Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» — не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать — и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.

— Поясните — то есть, если позовут в «Спартак», вы даже на «живое место» Абаскаля готовы пойти? И вести переговоры с клубом, пока он работает?

— Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитались и он уехал. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой и тренерских законов не понимал.

— С красно-белыми вы уже два раза встречались в групповом турнире Кубка России. Это поможет, или поражения — это всегда плохой опыт?

— Хоть мы оба матча и проиграли, но психологически поможет — особенно встреча в Москве, которая закончилась 4:5. Свои индивидуальные ошибки мы уже разобрали, а четыре мяча, забитых на выезде, показывают: со «Спартаком» можно играть. Да даже и в домашнем матче (нижегородцы уступили — 0:3) два мяча мы пропустили на последних минутах, когда большими силами пошли вперед, а реализуй до того свои моменты — все могло сложиться по-другому. Так что эти матчи — только в помощь!

— Уверены, что, если бы вас позвал «Спартак», справились бы с давлением болельщиков и прессы, которое в этом клубе — как нигде в России?

— Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один — давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель — чемпионство, и я как игрок испытал это на себе, — сказал Юран в интервью «Спорт-Экспрессу».