Михаил Кержаков: Не знаю, зачем уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос «Российской газеты» о продолжении карьеры в зарубежных чемпионатах.

«Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут. Уходить из “Зенита” в чемпионат Бельгии — не знаю, зачем? Это мое мнение. Но если зовут в топ-5 (европейских чемпионатов, — прим. ред.), если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да», — сказал вратарь петербургского клуба.

Также Михаил сказал, что понимает переход бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое — он выбивает себе контракт, все с ним понятно. Раньше что-то не срасталось. Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все», — добавил Кержаков.