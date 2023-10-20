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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Михаил Кержаков: Не знаю, зачем уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о совете главного тренера сборной России Валерия Карпина уезжать играть в Европу при любой возможности.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос «Российской газеты» о продолжении карьеры в зарубежных чемпионатах.

«Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут. Уходить из “Зенита” в чемпионат Бельгии — не знаю, зачем? Это мое мнение. Но если зовут в топ-5 (европейских чемпионатов, — прим. ред.), если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да», — сказал вратарь петербургского клуба.

Также Михаил сказал, что понимает переход бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое — он выбивает себе контракт, все с ним понятно. Раньше что-то не срасталось. Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все», — добавил Кержаков.

36-летний Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». За «сине-бело-голубых» голкипер провел в чемпионатах России 90 матчей. Также в Российской Премьер-лиге Кержаков выступал за «Аланию», «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».

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