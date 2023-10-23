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14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» опровергли слухи об отстранении Соболева

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич опроверг слухи о конфликтах и проблемах с атмосферой в команде.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок.

«В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо, Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался. Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне», — сказал Хлусевич корреспонденту ТАСС.

В матче 12-го тура «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0 и с 20 очками занимает четвертое место в РПЛ, уступая на 8 баллов от лидирующего «Краснодара».

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 В «Спартаке» опровергли слухи об отстранении Соболева
«Спартак» рвёт лигу в клочья и делает это красиво. Такое было...
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