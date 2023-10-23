В «Спартаке» опровергли слухи об отстранении Соболева

«В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо, Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался. Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне», — сказал Хлусевич корреспонденту ТАСС.