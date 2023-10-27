Абаскаль рассказал, что его злит в футболе
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его злит в футболе больше всего.
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его злит в футболе больше всего.
Испанский специалист поделился своими мыслями в рубрике «База» на Youtube-канале красно-белых.
«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе — одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день. У нас еcть вcе необходимое, вcе сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто-то не выкладывается на максимум. Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть все. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем-то жертвовать. Потому что у нас есть все. И иногда это тяжело понять. Но русский менталитет силен тем, что русские отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому-то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы никогда не станем успешной и сильной командой», — заявил Абаскаль.
Гильермо Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Соглашение с клубом действует до 2025 года.
После 12-го тура красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 очков. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра пройдет 28 октября.