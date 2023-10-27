Личка: Давление испытывает работник «Пятерочки», а не тренеры
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о давлении из-за требований добиваться спортивных результатов.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о давлении из-за требований добиваться спортивных результатов.
«У нас отличная база, где предоставлены все сервисы. Завтраки, обеды, ужины — как в ресторанах со звездами “Мишлен”. Условия для нас, футболистов, игроков академии — просто топ. У нас прекрасная работа.
Давление — оно у человека, который работает в “Пятерочке”, получает 15 тысяч рублей, имеет двух детей и платит ипотеку, работая по 12 часов. А мы, тренеры — счастливые люди», — заявил чешский специалист на YouTube-канале РПЛ.
Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. 45-летний специалист подписал однолетний контракт с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе бело-голубых 18 очков. В следующем матче чемпионата России «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом».